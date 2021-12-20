Адвокат: Речь Сачкова в Иннополисе вряд ли послужила поводом для уголовного дела

Выступление основателя Group-IB Ильи Сачкова в Иннополисе вряд ли послужило основанием для возбуждения дела о госизмене, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.

Ранее Forbes со ссылкой на окружении предпринимателя сообщил, что уголовное дело может быть связано с речью Сачкова, в которой он рассказал, что, по его мнению, мешает развитию отечественной кибербезопасности.

Дело Сачкова засекречено. На прошлой неделе через своих адвокатов бизнесмен заявил, что обвинение не связано с деятельностью Group-IB, одной из крупнейших в России компаний по обеспечению кибербезопасности.

Также стало известно, что Сачков примерно год назад записал видеообращение, которое разослал своим друзьям и близким на случай ареста или смерти. В этом видео он сообщает, что замечал слежку за собой.