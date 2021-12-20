20 Декабря 2021
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Происшествия В России
Илья Сачков (2021) | Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB записал видео на случай ареста или смерти

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, который сейчас находится под стражей как подозреваемый в госизмене, примерно год назад записал видеообращение, которое разослал своим друзьям и близким на случай ареста или смерти. В этом видео он сообщает, что замечал слежку за собой.

Один из друзей Сачкова рассказал Forbes, что в видео предприниматель предполагает, что на него совершат покушение: "Он думал, что его отравят, а последние месяцы свободы он говорил и про обвинение в госизмене в том числе".

Дело Сачкова засекречено. На прошлой неделе через своих адвокатов Сачков заявил, что обвинение не связано с деятельностью Group-IB, одной из крупнейших в России компаний по обеспечению кибербезопасности.

Теги: илья сачков, group-ib, уголовное дело, госизмена, видеообращение



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