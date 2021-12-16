Сачков заявил, что его дело не связано с деятельностью Group-IB

Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков заявил, что его дело не связано с деятельностью компании.

Бизнесмен надеется, что в ходе следствия будет установлена его невиновность. Об этом говорится в заявлении Сачкова, которое предоставили "Интерфаксу" адвокаты Сергей Афанасьев и Дмитрий Дихтярь.

Отметим, Group-IB - российская компания, занимающаяся кибербезопасностью.

Сегодня Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Сачкова на продление ему срока ареста до 28 февраля. Ранее он попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать переводу под домашний арест.

Сачкова задержали по подозрению в госизмене в сентябре. В конце сентября Лефортовский суд Москвы арестовал бизнесмена по ходатайству ФСБ. Материалы дела засекречены.