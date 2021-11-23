Основатель Group-IB попросил Путина посодействовать переводу под домашний арест

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в госизмене Ильи Сачкова - основателя российской компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью.

Он останется под стражей до 28 февраля 2022 года. О продлении ареста настаивало следствие.

Сачков попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать переводу под домашний арест, передает РИА Новости.

"Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине", - зачитал адвокат Сергей Афанасьев письмо Сачкова.

Ранее с открытым письмом к президенту России обратилась мать Сачкова, в своем обращении она просит о честном и справедливом расследовании и просит огласить, в чем обвиняют ее сына.

Сачкова задержали по подозрению в госизмене в сентябре. В конце сентября Лефортовский суд Москвы арестовал бизнесмена до 27 ноября по ходатайству ФСБ. Материалы дела засекречены.

В октябре в Кремле отказались комментировать жалобы советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и руководителя Group-IB Ильи Сачкова, о том, что их лишили права на переписку.