Смольный избавился от главы УСП Барабанщикова

Смольный избавился от главы Управления социального питания (УСП) Алексея Барабанщикова. Недовольство со стороны руководства города вызвано его попытками навести порядок в школьных столовых Санкт-Петербурга, а также критикой рынка социального питания, погрязшего в коррупции и хаосе.

Глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков уволен с государственной гражданской службы, сообщает ряд источников, знакомых с ситуацией. По их информации, временно исполняющим обязанности главы Управления социального питания назначена Светлана Гусева.

В настоящее время против Алексея Барабанщикова возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба». СМИ, сообщали, что чиновник вошел в состав директоров комбината «КСП Красносельского района» по просьбе губернатора Петербурга Александра Беглова, чтобы не допустить разорения еще одного городского комбината питания. В постановлении о возбуждении уголовного дела указана сумма ущерба, рассчитанная из разницы ценовых предложений «КСП Красносельского района» и его конкурента на торгах в прошлом году. Таким образом возбудить уголовное дело можно против любого руководителя комбината питания, который хоть раз прибегал к занижению начальной (максимальной) цены контракта в ходе торгов.

Уголовное дело против Барабанщикова связано с рядом его компрометирующих высказываний о ситуации на рынке социального питания Санкт-Петербурга. В своем интервью он изобличил все теневые схемы, к которым прибегают частные поставщики питания в ходе проведения торгов за госконтракты. Для борьбы с нарушениями он провел реформу системы закупок, укрупнив все лоты, в результате чего комбинатам, неоднократно пойманным на картельных сговорах, стало гораздо труднее получать контракты.

В настоящее время нет достоверной информации, что Барабанщиков мог быть замешан в каких-то нарушениях, а журналисты уверены, что он стал жертвой недобросовестных комбинатов питания, не сумевших получить контракты на организацию питания в школах и детских садах города, и организовавших на главу УСП доносы. Однако в Смольном по всей видимости уже «во всем разобрались» и приняли решение снять с должности Барабанщикова, пытавшегося навести порядок в школьных столовых города.