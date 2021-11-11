Уральский ресторатор предложил отменить QR-вход в рестораны и наложить ограничения на алкоголь

Основатель бистро Dong Po и Fugu Евгений Урюпин попросил отменить QR-коды на входах в рестораны Свердловской области. Свои мысли по поводу минусов данной системы ресторатор излил подписчикам в Instagram, не забыв отметить главу региона Евгения Куйвашева. По его словам, вход по QR-коду в рестораны это ошибка, которая окончательно добьет все, что осталось от этого бизнеса и было заново отстроено после первой волны коронавируса.

"Я не критикую государство за новые ограничения, потому что для него эта ситуация тоже не стандартная работа, нам понятно, что оно пробует всевозможные варианты борьбы с ковидом, мы получили дотации (примерно 5% от оборота), но это ситуацию не спасает. Ведь рестораны в первую очередь, как говорит наш коллега @boris_zarkov - это экономика впечатлений, мы продаем гостям эмоции - от еды, атмосферы, сервиса, это наша главная ценность. А человек, не желающий ставить прививку, никогда ее не поставит для того, чтобы сходить в ресторан, это не первая необходимость. С диванов кричат - развивайте доставку, работайте на вынос, а я говорю, что это полная *****. Вываливать еду по цене 500₽ за порцию в коробку, зная, что она через 5 минут сдохнет, и убеждать гостей, что это вкусно?" - размышляет ресторатор.

Он также отметил, что доставка является не продолжением, а совершенно иным бизнесом, с другой стоимостью ренты, квалификацией сотрудников и совершенно отличными ценами и концептом. С таким же подходом, по мнению Урюпина, можно построить фабрику еды и кормить людей просто и по доступной цене, к чему постепенно и приближаются рестораны. "Хотелось бы все-таки заниматься любимым делом, в котором мы профессионалы, нести людям счастье от посещения наших ресторанов", - говорит ресторатор.

Опираясь на план правительства привить как можно больше людей, Урюпин предложил альтернативный вариант увеличения числа вакцинированных - продавать алкоголь только по QR-коду.

"Если государство хочет вакцинировать всех, надо действовать в первую очередь разборчиво, но массово. Например, алкоголь продавать по QR, больший % привитых бы получили, а заодно и пьянство в стране сократили, варианты всегда есть, надо только подумать, а рестораны у нас и так от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить. Мы не просим привилегий, сами справимся, отмените хотя бы QR в ресторанах и подумайте, где будет их ввести более эффективно, а мы продолжим развивать гастрономическую культуру нашей страны, а не выживать непонятно ради чего", - подытожил ресторатор.

Напомним, что система QR-кодов в УрФО задержится в регионах надолго, заявил уральский полпред Владимир Якушев. По его словам, для достижения коллективного иммунитета в округе необходимо привить от коронавируса еще 2,5 млн жителей.

В это же время, похоже, что переболевшие ковидом екатеринбуржцы, которые не обращались к врачам, но имеют положительный тест на антитела, могут забыть о получении QR-кодов для посещения общественных мест. Ничего конкретного не говорит на своих брифингах и Павел Креков, лишь призывая поставить прививку от ковида.

Таким образом, ситуация на сегодняшний день следующая. Вход в торговые центры, кафе, рестораны и многие другие места - только по QR-коду, получить который непросто даже тем, кто действительно сделал прививку. Из-за этого свердловский бизнес несет серьезные убытки, поскольку посещаемость заметно сократилась. А в Екатеринбурге уже готовится акция протеста против несправедливых ограничений.