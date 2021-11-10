10 Ноября 2021
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Общество В России
салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Заразен ли самолет: Онищенко поспорил с Малышевой и главой "Уральских авиалиний"

Пока в СМИ обсуждается возможность введения в самолетах и поездах проверки QR-кодов граждан, эксперты расходятся в оценках безопасности самих перелетов.

Так, бывший депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что самолет является "самой опасной зоной риска" для распространения коронавируса.

"Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я не спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован", - заявил Онищенко.

С ним совершенно не согласна профессор, доктор наук и телеведущая Елена Малышева, которая недавно даже сняла соответствующий репортаж в самолете "Аэрофлота".

"Можно ли заразиться коронавирусом в самолёте? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как подаётся, как очищается и как циркулирует воздух в салоне самолёта, - пишет Малышева в Instagram. - Для этого я отправилась в аэропорт Шереметьево, на борт самолёта "Аэрофлота". Это очень интересно! Воздух в самолёт попадает через двигатели и нагревается до температуры 200 градусов! При такой температуре гибнут все вирусы и микробы, гибнет коронавирус. Потом воздух охлаждается и подаётся в салон через специальные HEPA-фильтры. Степень очистки воздуха в этих фильтрах 99,99%!

Но и это ещё не всё! В салоне создана система ламинарных потоков. Воздух не распространяется по салону горизонтально. Над каждым креслом он подаётся вертикально сверху вниз и внизу выбрасывается из салона. Воздух в салоне обновляется каждые три минуты!

И какой же вывод можно сделать? Заразиться вирусными и бактериальными инфекциями в салоне самолёта невозможно!".

С Малышевой согласен гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов. "Система вентиляции в самолетах несколько раз в минуту меняет весь воздух. Там можно заразиться, [только] если рядом с тобой сидит человек и чихает весь полет", - заявил он в интервью РБК.

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Теги: самолет, геннадий онищенко, елена малышева, сергей скуратов



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