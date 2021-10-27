27 Октября 2021
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Наука и техника Тюменская область
матрица компьютер инетрнет (2009) | Фото: myphoto.nnov.ru

Интеллектуальные механизмы возьмут под контроль всю транспортную экосистему Тюменской области уже через 3 года

В Тюменской области для анализа причин дорожных происшествий и пробок, мониторинга состояния дорог и качества ремонтных работ, контроля за пассажирскими перевозками внедряются интеллектуальные транспортные системы. Полностью транспортную экосистему возьмут под автоматизированный контроль через три года.

Среди контролирующих механизмов - регулирование транспортных потоков, содержание и ремонт дорожных объектов, координация общественного транспорта, контроль правонарушений, выдача транспортных лицензий и информирование жителей вместе с получением обратной связи от них. Также появится единая платформа управления транспортной системой. С её помощью можно будет предлагать оптимальные сценарии регулирования транспортной обстановки, чтобы сделать перемещение пассажиров максимально комфортным и быстрым.

Реализация федерального проекта ИТС началась в стране в 2020 году, однако цифровые технологии в сфере транспортной инфраструктуры успешно разрабатываются и применяются в Тюменской области уже более 7 лет. Так, департаментом информатизации создана региональная навигационно-информационная система Тюменской области (РНИС). Она c 2013 года успешно осуществляет диспетчеризацию междугороднего транспорта, сбор и анализ данных о состоянии дорог, распределение транспорта для нужд правительства и социальное такси. В системе осуществляется мониторинг всех государственных и муниципальных транспортных средств. Использование РНИС сделало пассажирские перевозки прозрачнее как для областных служб, так и для людей, пользующихся транспортом. С её помощью можно отследить, не пропускает ли водитель остановки, сколько времени на них находится, следует ли утвержденному графику и маршруту.

Тюменцы видят результаты работы системы в виде мобильного приложения "Транспорт 72" и портала общественного транспорта Тюменской области. Сейчас в РНИС обрабатывает навигационная информация более 5 тыс. транспортных средств и осуществляется анализ свыше 700 автобусных маршрутов. В 2021 году среднее количество активных пользователей приложения составляет более 14 тыс. ежемесячно, у портала — более 69 тыс.

В Тюменской области регулярно проводится диагностика состояния дорог общего пользования. Полученные данные накладываются на карту и происходит многофакторный анализ в РНИС. Так, например, система сообщает о дорогах, где ремонт необходим в первую очередь.

Но это только начало. К 2024 году в рамках федерального проекта ИТС улучшится существующая цифровая инфраструктура: будет автоматизирован процесс принятия решений о необходимости создания новых маршрутов и изменения существующих, будет моделироваться и прогнозироваться транспортная ситуация маршрутных сетей для будних, выходных и праздничных дней, в разное время суток, а также в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

Для оперативного устранения проблем, а также для тестирования решений по итогам анализа транспортной системы в Тюменской области реализуется проект "Цифровой двойник". Это представляет собой очень точную модель дорожной сети. Сейчас система уже прошла тестирование и запускается в эксплуатацию в ряде регионов. Комплексы видеонаблюдения установят на транспорт, автобусы или уборочную технику. В режиме реального времени они будут фиксировать на дорогах ямы, трещины, плохую разметку, мусор, неубранный снег. Службы содержания в онлайн режиме получат эти данные и смогут оперативно устранять нарушения. А в будущем "цифровой двойник" подготовит транспортную инфраструктуру для внедрения беспилотных автомобилей, способных полностью автономно перевозить грузы и пассажиров.

ИТС улучшит взаимодействие транспортных служб и жителей области. Получат развитие существующие сервисы для покупки билетов онлайн. Увеличится количество информации о транспортной ситуации и станет проще доступ к ней. С помощью веб-порталов, мобильных приложений и информационных табло на дорогах и "умных" остановках, жители смогут получать полную картину об актуальном состоянии движения в городе.

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Интеллектуальные механизмы возьмут под контроль всю транспортную экосистему Тюменской области уже через 3 года

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Теги: транспорт, автоматизированный контроль



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