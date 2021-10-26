В Ханты-Мансийске задержан предполагаемый заказчик убийства прокурора Югры

Задержан Юрий Чекин, который, как считает следствие, виновен в убийстве прокурора Югры, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Чекин в 2000 г. объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Долго он скрывался в разных регионах Российской Федерации, а последние несколько лет жил в съёмной квартире одного из домов Ханты-Мансийска. Проявляя конспирацию, он не посещал государственные и муниципальные учреждения, магазины и иные общественные места, практически не выходил из дома, не пользовался личными документами, пользовался паспортом гражданина СССР – основной документ гражданина Российской Федерации он не получал. Помогала ему одна из родственниц, действия которой оценят с юридической точки зрения. Сегодня Чекин задержан. С ним и в его квартире проводят следственные действия.

Напомним, Чекину вменяют убийство в 2000 г. прокурора ХМАО. Глава местного надзорного ведомства Юрий Бедерин был застрелен несколькими выстрелами в голову в подъезде своего дома, когда возвращался с работы. Убийц удалось вычислить по "горячим следам". Предполагаемый заказчик до сих пор находится на свободе.

По предварительной версии, мотивом убийства стала профессиональная деятельность прокурора. Он вел расследования важнейших уголовных дел, в частности, убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и ряда покушений на мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Юрий Чекин, в 2000 г. занимавший пост начальника окружного контрольно-ревизионного управления. Прокурор округа решил провести в отношении его ведомства проверку, после чего Чекин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве взятки. В январе 2018 г. в сети появилось обращение Чекина к Владимиру Путину, где предполагаемый заказчик убийства просит защиты, объясняя преследование своей профессиональной деятельностью.