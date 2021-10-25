С Байконура запустят "Союз", расписанный хохломой

На Байконуре завершена установка в стартовую систему ракеты "Союз-2".

"Сегодня проводятся автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, после чего жду доклад по результатам испытаний", - сообщил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Там же он опубликовал фото двигателей ракеты, которые украсили хохломской росписью.

"Ракета в честь 800-летия Нижнего Новгорода по просьбе губернатора [Нижегородской области] Глеба Никитина украшена городецкой росписью. Стартовики и ракетчики оценили народные узоры. Мы все присоединяемся к поздравлениям с днем рождения этого великого русского города!" – добавил Рогозин.

Напомним, старт грузового модуля "Прогресс МС-18", который выведет на орбиту ракету "Союз-2.1а", запланирован на 28 октября.