Роскосмос инициировал дело, по которому задержан замгендиректора ЦЭНКИ

Российская госкорпорация Роскосмос инициировало дело, по которому задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Марат Арустамов.

Он был задержан в Амурской области на 48 часов в качестве подозреваемого по делу.

Задержание связано с контрактом на строительство жилищного комплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома "Восточный", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, около 10% всех строителей, которые приедут в Россию из Узбекистана в рамках пилотного проекта по въезду мигрантов, будут работать на космодроме "Восточный".