15 Октября 2021
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Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

СМИ: "Роскосмос" сможет потратить свой резервный фонд

Госкорпорация "Роскосмос" разработала поправки в закон, который меняет правила обращения со специальными резервными фондами корпорации.

Речь идет о средствах, зарезервированными для различных оперативных целей, на которые не хватает бюджетного финансирования.

Документ был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Он разрешает формировать эти фонды не только за счет предприятий "Роскосмоса", но и самой госкорпорации, и тратить эти средства не только в интересах предприятий, но и самой госкорпорации.

Наполнять фонд разрешается не только за счет отчислений предприятий, но и с помощью повышенных процентных доходов субординированного депозита госкорпорации в Промсвязьбанке, а также имуществом, включая имущественные права, пишут "Ведомости".

Ранее в "Роскосмосе" прокомментировали отчет главы Счетной палаты Алексея Кудрина Владимиру Путину, в котором аудитор сообщил о нарушениях на 30 млрд руб. в деятельности госкорпорации.

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СМИ: "Роскосмос" сможет потратить свой резервный фонд

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Теги: Роскосмос, космос



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