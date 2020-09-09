09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
тобольск кремль (2013) | Фото: Накануне.ru

Моор: Открытие аэропорта в Тобольске повысит качество жизни горожан

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с визитом в Тобольск. В духовной столице Сибири он посетил стройку аэропорта и отметил, что после открытия аэрогавани жизнь горожан выйдет на новый уровень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Моор осмотрел уже завершённые и введённые в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон аэродрома. Всё навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование также введено в эксплуатацию. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны.

"В настоящее время мы перешли ко второму этапу реализации проекта, включающему возведение аэровокзала, производственно-административного здания, гаража для аэродромной техники, склада ГСМ, модульно-блочной котельной, - сказал директор организационного развития и социальной инфраструктуры тобольских предприятий "СИБУРа "Данил Рассказов. – Прогресс реализации второго этапа составляет 11%. Идёт погружение свай под здание гаража, подготовка строительной площадки под терминал".

Глава региона высоко оценил темпы строительства и поддержал предложение СИБУРа провести народное голосование по выбору названия аэропорта.

"Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района", сказал Моор.

Строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) протяженностью 2,4 км и шириной 45 м, а также перрона и рулёжных дорожек началось весной 2019 г. и в декабре было завершено. Аэропорт сможет принимать суда типа "Boeing 737-800", "Ту -204/214" и "Airbus A 321", "Sukhoi Superjet 100", наиболее часто используемые для перелётов средней дальности. По итогам проверки взлетно-посадочная полоса тобольского аэропорта получила положительное заключение Ростехнадзора. Первый технический рейс приземлился на ВПП 24 марта. Регулярно начать принимать самолёты он должен в 2021 г.

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Моор: Открытие аэропорта в Тобольске повысит качество жизни горожан

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Теги: аэропорт, Тобольск, СИБУР, Александр Моор



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