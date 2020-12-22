22 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Депутат Госдумы (Единая Россия) Дмитрий Вяткин. (2020) | Фото: Дума ТВ

"Тюрем-то у вас на всех хватит?": "Единая Россия" приняла в первом чтении закон о клевете в интернете

Госдума в первом чтении голосами исключительно "Единой России" приняла законопроект, ужесточающий санкции за клевету. Автором поправок в УК выступил скандально известный единоросс Дмитрий Вяткин (его уже окрестили "новой Яровой" за количество спорных инициатив).

По сути, законопроект криминализирует статью, которая при Медведеве была смягчена и переведена в разряд административных (хотя она все равно есть в УК, но применяется крайне редко, чаще используются санкции в виде штрафов из КоАП). Также Вяткин предлагает наказывать за высказывания в сети и – самое пикантное – в отношении "непоименованных нескольких человек". Так категорию обиженных Вяткин назвал на пленарном заседании, но в пояснительной записке гораздо более размытая формулировка: "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Стоит отметить, что и в отзыве правительства, и Верховного суда есть замечания. Они, впрочем, учтены не были и вряд ли будут – поправки в законопроект комитет по госстроительству и законодательству "стахановски" принимает до 18 часов мск сегодняшнего дня, а во втором чтении его будут рассматривать уже завтра.

Все парламентские партии кроме "Единой России" голосовали против. Депутатов-оппозиционеров крайне удивило, что Вяткин говорит о "миллионах оскорбленных в сети и оставшихся без справедливого правосудия", но при этом в Госдуму никогда граждане о таких "несправедливостях" не жаловались.

"Я ни разу не слышал, что бы ко мне обратился кто-то, кого оклеветали в интернете. Вот Вяткин рассказывает, как какой-то ветеран военных действий в суде ничего не добился за клевету в сети. Тогда вопрос к суду, а не к законам. Во всех соцсетях обсуждается – 98% пользователей против вашего закона. Вопрос – а с какими тогда пользователями велись переговоры, обсуждался этот проект? Чью мы позицию отстаиваем? Большинство ваших подписчиков сядет в тюрьму по вашему же закону. Что, поймали всех террористов, педофилов, наркоманов в сети? Посмотрите на реакцию в интернете ваших избирателей, молодежи – никто не поддерживает ваш закон", - заметил Василий Власов из ЛДПР.

Государственная дума, Госдума, депутаты(2020)|Фото: duma.gov.ru

Олег Нилов из "Справедливой России" отметил, что закон о распространении "заведомо ложной" информации может обернуться против самих же единороссов, а также против правительства и губернаторов: "А вы не боитесь, что это против вас обернется? Если выходит министр и говорит, что МРОТ в 12 тысяч – это нормально для российских тружеников? Это же и есть заведомо ложные сведения! У нас за убийство на дороге два года условно, а тут – пять лет!".

Ярослав Нилов от ЛДПР вспомнил, что про депутатов очень часто распространяют ложную информацию – про зарплаты, имущество, зарубежные счета. "Но неужели за высказывание такое нужно сажать в тюрьму?" – поразился парламентарий.

Ольга Алимова (КПРФ) сказала, что пока закон не приняли – в выражениях стесняться не будет: "Вот когда мы говорим о неопределенном круге лиц… Давайте честно – вас [представителей "Единой России"] часто называют "партия жуликов и воров", нас [КПРФ] – "краснопузые". Но пузо-то у меня белое! Это клевета? У вас тюрем-то хватит? Или следующий закон будет о массовом скоростном строительстве тюрем? Давайте уже остановимся, иначе скоро ничего нельзя будет говорить". То ли в шутку, то ли серьезно (что, безусловно, пугает больше, чем неуместный юмор) Вяткин ответил, что "В тюрьмах в последнее время в разы сократилось количество заключенных".

Вяткин в ответах на вопросы оппонентов неоднократно заявлял, что клевета и оскорбление – разные вещи. За последнее полагается административка. Но конкретных различий так и не привел, а указывал только на заведомую ложность как фактор пренадлежности к клевете. Он так же не смог привести никакой статистики по гражданам, которые остались недовольны приговорами судов по статье о клевете. Автор заявил, что раз статьи нет, то и статистики нет. А вот статья появится – будет и статистика, которую он в Думе обязательно представит.

И, наконец, не последовало ответа на вопрос депутата от ЛДПР Сергея Иванова. Он сказал Вяткину: "В 2016 году Путин на встрече с правозащитниками сказал, что излишним считает лишение свободы за клевету. Вы считаете себя умнее президента? Когда и где президент сказал обратное?".

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"Тюрем-то у вас на всех хватит?": "Единая Россия" приняла в первом чтении закон о клевете в интернете

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Теги: клевета, дмитрий вяткин, единая россия, первое чтение, госдума



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