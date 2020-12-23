"Лермонтов, Гоголь и Салтыков-Щедрин сели бы на пять лет": Госдума приняла законы Вяткина

Госдума не стала откладывать в долгий ящик законопроекты депутата Дмитрия Вяткина и в течение суток в трех чтениях рассмотрела все три его законопроекта, ужесточающие действующий Уголовный кодекс. Они касаются тюремных сроков и увеличения штрафов за клевету, за перекрытие дорог и за хулиганство.

Оппозиционные партии считают, что скорость, с которой принимали законы, - неприемлема, а сами законопроекты имеют изъяны, на что указывают в своих отзывах даже правительство и Верховный суд. Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов указал на то, что лучше бы боролись с казнокрадством, от безнаказанности которой люди и пишут оскорбления в сети.

В начале пленарного заседания депутат от КПРФ Николай Коломийцев предложил снять с рассмотрения законы Вяткина, принятые накануне в первом чтении (оппозиционные партии считают, что в рассмотрении были серьезные нарушения). Но это его предложение было отклонено.

Представители комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов и Рафаэль Марданшин заявил, что документы готовы к рассмотрению в третьем чтении.

Впрочем, к закону о клевете и перекрытию дорог были поправки. Но все они были отклонены.

"Очевидно, что предлагаемые законопроектом поправки абсолютно искусственны, это следствие усиление репрессивных мер. Несмотря на отрицательное заключение Верховного суда законопроект предлагается к принятию. Критерии крайне размыты", - отметил автор поправок к законопроекту про перекрытию дорог Алексей Куринный (КПРФ). Он отметил, что рассматривать такой важный законопроект в скоростном режиме крайне неправильно. Депутат напомнил, что на внесение поправок вчера дали всего 40 минут. "Законопроект противоречит здравой логике. Непонятно, что такое создание угрозы безопасности граждан. Что такое угроза повреждения имущества? Что это вообще такое?" – возмутился парламентарий.

Другие оппозиционные партии высказываться не стали.

По поводу реальных тюремных сроков за клевету Сергей Иванов из ЛДПР напомнил свои вчерашние слова о встрече Путина с правозащитниками несколько лет назад, где президент сказал об отсутствии необходимости реальных сроков за клевету. "Президента вы ставите в неудобное положение. Он не говорил, что отказывается от своих слов", - заметил Иванов.

"Мы укладываемся в сутки по принятию закона! У вас, коллеги, должны быть тысячи обращений от граждан по этим статьям Уголовного кодекса, судя по всему. Если бы Лермонтов, Салтыков-Щедрин и Гоголь жили в современной России, они бы поехали в места не столь отдаленные на пять лет", - заключил Куринный.