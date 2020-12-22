"Боятся, что будет как в Минске": Госдума одобрила в первом чтении уголовное наказание за перекрытие дорог

Госдума голосами "Единой России" одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за перекрытие дорог.

Автором выступил скандально известный депутат-единоросс Дмитрий Вяткин. Он предлагает отдельно оговорить в статье Уголовного кодекса случаи, когда блокировка "транспортной инфраструктуры" гражданами приносит легкий или средний тяжести вред здоровью, а также "создают угрозу жизни, здоровью или безопасности, а также угрозу уничтожения или повреждения имущества".

Стоит отметить, что под действие закона попадают не только случаи человеческого отчаяния, как, например, с жителями Пикалево, которые в 2009 году перекрывали федеральную трассу из-за отсутствия денег. Выход на улично-дорожную сеть, к которой относятся и внутридворовые дороги, тоже подпадает под действие законопроекта.

Максимальное наказание – в случае причинения вреда здоровью средней тяжести – штраф до 600 тыс. руб., принудительные работы до трех лет или же лишение свободы на тот же срок. Вяткин старательно акцентировал внимание на том, что деяние должно быть умышленным, но Олег Шеин справедливо отметил, что любая остановка человека посреди дороги будет с умыслом, поскольку человек мыслит. "Это не заполняет никакие пробелы в законодательстве – это делает законодательство эластичным", - отметил он.

Депутаты оппозиционных партий сошлись во мнении, что законопроект направлен на подавление массовых выступлений, подобных тем, что были в Хабаровске и Белоруссии.

Вяткин не смог ответить на вопрос о том, есть ли конкретные факты, когда люди перекрыли дорогу и оказались безнаказанны. "В том все и дело, что эти деяния толком не наказывались. Дифференциации не было. У судьи либо кнут, либо пряник. Либо несущественная административка, либо сразу уголовная ответственность, середины не было. Это не законопроект на злобу дня – мы его долго прорабатывали. Почему сразу все вносится? Потому что конец сессии, мы восполняем правовой пробел", - заявил Вяткин.

На помощь ему пришел однопартиец Зариф Байгускаров: "Это препятствует проезду "скорой помощи", других служб. Таких случаев очень много. Особо горячие парни с Кавказа встали и начинают какие-то свои обряды совершать посреди транспортного потока, а потом они штрафом в тысячу рублей отделываются". Но на это представитель ЛДПР Сергей Иванов отметил: "Может лучше обратить внимание на спецмашины, когда все перекрываются и "скорые" не могут проехать? Эту норму вводят только потому, что появились Хабаровск и Минск. Боятся, что будет как в Белоруссии". Справедливоросс Игорь Моляков отметил, что людям уже просто негде собраться, кроме своей квартиры – на газоне, на дороге, на детской площадке – нигде нельзя. "Вы этим возмутительным законом вообще лишаете людей возможности где-либо собраться. Вы считаете, что это уменьшит уровень социальной напряженности?", - задал парламентарий риторический вопрос по итогам обсуждения.