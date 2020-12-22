22 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Дмитрий Вяткин (2018) | Фото: Накануне.RU

"Думские церберы": парламент под конец года начал принимать запретительные меры оптом

Госдума сегодня во втором и третьем чтениях приняла ряд законопроектов, нацеленных на ужесточение ответственности и регулирования со стороны государства. Они касаются возможностей иноагентов, проведения митингов, работы СМИ, контента соцсетей и охраны персональных данных силовиков.
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Авторами всех законопроектов выступили единороссы – это депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Антон Горелкин, Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Иноагенты и митинги

Два законопроекта касаются иностранных агентов. Во втором чтении принят закон, по которому к иностранным агентам приравнивают лиц, участвующих в политической деятельности в России в интересах иностранного лица. Поправки, внесенные ко второму чтению, обязывают СМИ маркировать информацию об иноагенте. Соавтор документа – Василий Пискарев – добавил, что это не коснется блогеров и иных пользователей соцсетей. Также исключено положение о запрете деятельности в составе общественного совета при федеральном органе исполнительной власти НКО, выполняющих функции иноагента.

Второй законопроект вносит поправки в закон о митингах и демонстрациях в части финансирования. Предлагается обязать организаторов акций с предполагаемым числом участников больше 500 заводить специальный счет в банке и отчитываться о движении по нему денег в специальном уведомлении. Конечно же, счет должен быть открыт в российском банке. Иностранцам финансировать такие мероприятия запрещается, так же как и анонимным жертвователям и свежезарегистрированным юрлицам.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный в одной из своих поправок предложил обязать заводить счет только тех организаторов, которые собирают деньги на свои митинги и акции. "Если не собираешь деньги – зачем отчитываться? Зачем эта лишняя бухгалтерия и бюрократия? Это вовсе не необходимо, как Вяткин, этот цербер, защитник режима пытается представить", – отметил парламентарий. На что Вяткин тут же оправдал только что данное ему определение и буквально кинулся защищать поправки: "Иностранцы, разумеется, скажут, что ничего не собирают! Это огромная брешь, дыра в выстраиваемом нами механизме контроля".

Напомним, этот законопроект еще и регулирует работу СМИ на митингах. Так, журналистам запрещается участвовать, выступать в поддержку или против освещаемого действия. При себе у них должны быть отличительные знаки. Также в экстренных случаях (ЧС, теракты или наличие таких угроз) власти могут переносить время и место акции.

Силовики и соцсети

Сразу во втором и третьем чтениях принят законопроект, запрещающий разглашать сведения об оперативной деятельности и частной жизни силовиков. Даже если эти данные не относятся к их безопасности. Решать, что можно разглашать, а что – нельзя, будет руководство этих самых силовиков.

Во втором чтении рассмотрели инициативу депутата Горелкина, который хлопочет о получении согласия гражданина на обработку его персональных данных. Каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам, иначе – штраф. Законопроект (в случае одобрения) вступит в силу 1 марта 2021 года.

Еще одна инициатива - ее на трибуну вышел защищать Хинштейн – про "ограничение интернет-цензуры". Предлагается блокировать или изо всех сил штрафовать соцсети и платформы, которые подвергают цензуре отечественные СМИ или журналистов. Инициатива появилась после того, как Роскомнадзор заподозрил YouTube в ущемлении прав нескольких прогосударственных СМИ и даже возмутился отсутствием в топе видеохостинга передач Владимира Соловьева. Аргумент о том, что журналист может быть просто не интересен, принят не был – теперь за такую "цензуру" можно будет схлопотать взыскание или блокировку.

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) вспомнил, что в США свободу социальных сетей и видеоплатформ не смог ограничить даже президент и его администрация, максимум что получилось – запретить госструктурам размещать у "цензоров" рекламу. "Наши же борцы за свободу информации что предлагают? Если какой-то мэр придет в магазин и поругается там с продавщицей, она его оскорбит, то весь магазин закроют. В первом чтении нам говорили, что это [блокировка] не обязательная норма – ничего подобного. Если ресурс таким [цензором] признают, он полностью блокируется. Когда за Телеграмом охотились – позакрывали огромное число сайтов. И что, кто-то извинился?" – высказался депутат. Он также предлагал привлечь к разбору ситуаций с "цензурой" парламентариев и, в частности, этих самых "церберов" из комитета по информации, но Хинштейн заявил, что эта норма избыточна.

Роскомнадзор

И, наконец, свеженькие поправки от Хинштейна и Сергея Боярского в далеко не свежий законопроект, принятый в первом чтении в 2017 году. Лежал бы он в столе и дальше, если бы не понадобилось обязать соцсети мониторить контент на предмет запрещенки. Наравне с очевидно неприемлемой детской порнографией предлагается выявлять информацию, "выраженную в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ" или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях". В поправке отмечается, что если администраторы соцсети не смогут самостоятельно удалить неподобающий контент, то они должны обратиться в Роскомнадзор, чтобы тот поспособствовал блокировке отдельных страниц или даже в целом соцсети.

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"Думские церберы": парламент под конец года начал принимать запретительные меры оптом

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Теги: госдума, иноагенты, соцсети, свобода слова, цензура, митинги, силовики, дмитрий вяткин, александр хинштейн, антон горелкин



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