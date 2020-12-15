Россиян могут лишать свободы за клевету в интернете

Ввести уголовную ответственность за клевету в интернете предложено в России.

Проект закона об этом внес в Госдуму первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Как следует из пояснительной записке к документу, большинство сайтов в Сети не зарегистрированы как СМИ, хотя их аудитория по охвату может значительно превышать традиционные СМИ. По этой причине Вяткин предложил ввести уголовную ответственность за клевету, сообщает РБК

Напомним, документ предлагает изложить в новой редакции ст. 128.1 УК РФ ("Клевета") и установить ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Действующая редакция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривает ответственность за "клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ". Она наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

Кабмин проект закона поддержал .