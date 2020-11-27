27 Ноября 2020
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Политика
Дмитрий Вяткин (2018) | Фото: Накануне.RU

Кабмин поддержал законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин предлагает внести изменения в законопроект об уголовной ответственности за публичную клевету, в том числе в интернете, и соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

По данным ТАСС, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект при условии доработки с учетом замечаний.

Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 128.1 УК РФ ("Клевета") и установить ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Действующая редакция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривает ответственность за "клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ". Она наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

Также предлагается скорректировать перечень возможных наказаний за совершение подобных преступлений.

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Кабмин поддержал законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

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Теги: клевета, Дмитрий Вяткин, уголовный кодекс РФ, законопроект



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