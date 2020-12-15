В Госдуме сообщили о сотнях угроз, поступивших в адрес сотрудников ФСБ и их семей

Единоросс Дмитрий Вяткин, внесший в Госдуму законопроект об ограничении доступа к данным о силовиках и судьях, заявил, что в последнее время угрозы поступили в отношении почти трехсот сотрудников ФСБ и членов их семей.

"Просто для примера, для понимания: только за последнее время были выявлены реальные угрозы в отношении почти 300 сотрудников Федеральной службы безопасности. Мы подразумеваем под этим еще и членов их семей, это очевидно", - заявил Вяткин на рассмотрении в первом чтении этого законопроекта.

Документ, автором которого является Вяткин, предусматривает возможность запрета на разглашение информации о силовиках, судьях, прокурорах, отдельных категориях военных. Речь в том числе об информации об имуществе. Сейчас закон запрещает выдачу такой информации при угрозе жизни или здоровью силовиков, а также в связи со служебной деятельностью, а поправки Вяткина предусматривают, что запрет будет действовать и без этих условий.