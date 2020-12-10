Выборы приближаются: депутаты одобрили ужесточение требований к проведению митингов

Госдума приняла в первом чтении проекты законов об ужесточении требований к проведению публичных акций.

Поправками запрещается иностранное финансирование митингов. Также они приравнивают пикетные очереди к публичным акциям. Также вводится запрет для освещающих митинги журналистов принимать в них участие.

Два законопроекта внес на рассмотрение первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин из "Единой России". КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" выступили против поправок, сообщает "Интерфакс".

Также Госдума поддержала в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции.

Теперь у служителей закона и порядка будет больше поводов открыть огонь, полиция сможет вскрывать машины при угрозе жизни гражданина, при массовых беспорядках, чрезвычайных ситуациях, угрозе теракта, для пресечения преступления и задержания.