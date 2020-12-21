Россия сегодня в полночь на неделю остановит авиасообщение с Великобританией

Россия в полночь с 21 на 22 декабря приостановит на неделю авиасообщение с Великобританией из-за появления нового штамма вируса SARS-CoV-2. "Ситуация с появлением нового штамма Сovid-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Напомним, большинство стран прервало авиасообщение с Великобританией еще накануне или сегодня утром. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.