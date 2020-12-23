23 Декабря 2020
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Общество В России
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В России британский штамм коронавируса не обнаружен

В России в настоящее время обнаружены 1 тыс. 424 мутации COVID-19.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, среди них нет варианта, ранее обнаруженного в Великобритании. По ее утверждению, "британская" мутация была очевидна еще в июне текущего года.

Глава Роспотребнадзора отметила, что российские власти решили закрыть авиасообщение с Великобританией, так как считает необходимым "минимизировать любые риски", сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, на 10 жителей Великобритании, заразившихся новым штаммом COVID-19, приходится 15 человек, которым от них передался коронавирус.

По данным Всемирной организации здравоохранения, это на четыре человека больше, чем фиксировалось ранее.

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В России британский штамм коронавируса не обнаружен

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Теги: коронавирус, эпидемия



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