В Великобритании обнаружили особенно быстро распространяющийся вариант коронавируса

В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, которые распространяется быстрее известных типов. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

По его данным, зарегистрированы уже около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии, и их количество продолжает быстро расти.

При этом у ученых нет оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, пишет РИА Новости.

Ранее мутации коронавируса обнаруживались в других странах. Недавно в Дании уничтожили 15 млн норок – на животноводческих фермах стремительно распространялся новый подвид COVID-19. Руководство страны утверждало, что вирус передается человеку. Особенностью подвида вируса является уменьшение антител. В перспективе распространение такого штамма может сделать неэффективными вакцины.