Новый «британский» штамм COVID-19 передается быстрее

На 10 жителей Великобритании, заразившихся новым штаммом COVID-19, приходится 15 человек, которым от них передался коронавирус.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, это на четыре человека больше, чем фиксировалось ранее. В настоящее время власти Великобритании пытаются понять, в какой степени рост связан с самим вариантом вируса, а в какой — с "поведенческими особенностями людей, заразившихся этим вариантом", пишет "Коммерсант".

Напомним, большинство стран прервали авиасообщение с Великобританией. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.