22 Декабря 2020
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Общество За рубежом
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Новый «британский» штамм COVID-19 передается быстрее

На 10 жителей Великобритании, заразившихся новым штаммом COVID-19, приходится 15 человек, которым от них передался коронавирус.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, это на четыре человека больше, чем фиксировалось ранее. В настоящее время власти Великобритании пытаются понять, в какой степени рост связан с самим вариантом вируса, а в какой — с "поведенческими особенностями людей, заразившихся этим вариантом", пишет "Коммерсант".

Напомним, большинство стран прервали авиасообщение с Великобританией. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.

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Новый «британский» штамм COVID-19 передается быстрее

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Теги: коронавирус, Великобритания



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