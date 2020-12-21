"С Китаем действовали решительнее": в Госдуме не понимают, почему еще не закрыто авиасообщение с Великобританией

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) удивился неспешности российских властей в вопросе закрытия границы с Великобританией, где в минувшие выходные официально заявили о появлении нового, очень заразного штамма коронавируса.

После этого заявления почти все страны Европы, Канада и другие государства объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Но Россия осталась в стороне: перед новогодними каникулами и рождественскими праздниками границы открыты. А между тем, британский штамм коронавируса на 70% заразнее самых распространенных.

"Удивительна неспешность, с которой наша страна наблюдает за ситуацией в Великобритании. Новая мутация вируса заставляет европейские государства оперативно закрывать любое авиасообщение с островом. Саудовская Аравия вообще закрыла границы. Чего ждёт Россия? Нужно немедленно прекратить выпускать и принимать самолеты по британскому направлению! В случае с Китаем действовали решительнее, что помогло выиграть время. А ведь это Китай, с которым отношения не в пример теплее, чем с Великобританией", - написал Нилов в своем telegram-канале.