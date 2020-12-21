21 Декабря 2020
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Общество За рубежом
лаборатория, анализ, вирус, коронавирус, ОРВИ, пробирка (2020) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Британские эпидемиологи об особенностях нового штамма коронавируса

В Великобритании темой номер один остается новая мутация вируса Sars-CoV-2, о которой на весь мир в выходные заявил премьер-министр Борис Джонсон. После этого европейские страны стали оперативно закрывать авиасообщение с островом (впрочем, двери России до сих пор гостеприимно открыты), а сами британцы пытаются выяснить, чем – кроме риска быстрого и крайне вероятного заражения – грозит выявленный штамм.
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По данным британских медицинских чиновников, всего у Sars-CoV-2 на сегодня выявлено более 4 тыс. мутаций. Британский мутант был выявлен на юго-востоке Англии. Его главная особенность – повышенная заразность (+70% к самым распространенным в стране штаммам). На данный момент нет данных о том, что высокая заразность повышает риск тяжелого течения болезни или уровень смертности.

Эксперты высказывают "умеренную уверенность" в том, что новый штамм демонстрирует повышенную проницаемость по сравнению с другими вариантами, но это данные не исследования, а моделирования.

По данным The Guardian, несколько недель назад новую версию вируса выявляли у 10-15% заболевших из некоторых лондонских районов, но на прошлой неделе это число подскочило до 60%.

Беспокойство врачей вызывают изменения в шиповом белке этого штамма – той части вируса, которая позволяет ему проникать в клетки легких и носоглотки, взаимодействуя с рецептором ACE-2. Это изменение дает штамму преимущество в росте, а также потенциально может препятствовать воздействию вакцин, поэтому эпидемиологи считают, что штамм надо держать под контролем.

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Британские эпидемиологи об особенностях нового штамма коронавируса

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Теги: коронавирус, мутации, SARS-CoV-2, новый штамм, великобритания



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