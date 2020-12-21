21 Декабря 2020
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

ВОЗ призвала страны оценить риск завоза нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса нового типа обладает большей заразностью, однако пока неизвестно, как изменится летальность в результате мутации, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, на данный момент нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность.

ВОЗ рекомендует странам проанализировать риски и самим принять решение по авиасообщению, добавила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

По данным британских медицинских чиновников, всего у Sars-CoV-2 на сегодня выявлено более 4 тыс. мутаций. Британский мутант был выявлен на юго-востоке Англии. Его главная особенность – повышенная заразность (+70% к самым распространенным в стране штаммам).

По данным The Guardian, несколько недель назад новую версию вируса выявляли у 10-15% заболевших из некоторых лондонских районов, но на прошлой неделе это число подскочило до 60%.

Данных о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен из других стран, пока нет, добавляет Regnum.

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ВОЗ призвала страны оценить риск завоза нового штамма коронавируса

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Теги: воз, коронавирус, новый штамм коронавируса



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