ВОЗ призвала страны оценить риск завоза нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса нового типа обладает большей заразностью, однако пока неизвестно, как изменится летальность в результате мутации, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, на данный момент нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность.

ВОЗ рекомендует странам проанализировать риски и самим принять решение по авиасообщению, добавила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

По данным британских медицинских чиновников, всего у Sars-CoV-2 на сегодня выявлено более 4 тыс. мутаций. Британский мутант был выявлен на юго-востоке Англии. Его главная особенность – повышенная заразность (+70% к самым распространенным в стране штаммам).

По данным The Guardian, несколько недель назад новую версию вируса выявляли у 10-15% заболевших из некоторых лондонских районов, но на прошлой неделе это число подскочило до 60%.

Данных о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен из других стран, пока нет, добавляет Regnum.