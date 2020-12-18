18 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, прививка (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Свердловскую область

Новая партия отечественной вакцины против коронавируса прибыла в Свердловскую область. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.
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Размер новой партии составляет 1 тыс. 400 доз. Часть ее останется в Екатеринбурге, а часть будет отправлена в другие муниципалитеты Среднего Урала.

Как уточнили в оперштабе, в дополнение к уже развернутым в области прививочным пунктам открываются новые. Так, они появятся в Алапаевской городской больнице, Красноуфимской районной больнице, Ревдинской городской больнице, а также в горбольнице №1 Нижнего Тагила.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков развеял страхи уральцев о нехватке препаратов от COVID-19: по его словам, вакцины хватит на всех. Также Креков ответил жителям, не желающим вакцинироваться от коронавируса.

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Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Свердловскую область

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Теги: вакцина, коронавирус, партия, Свердловская область



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