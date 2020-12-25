25 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане не смогут поставить платную прививку от коронавируса

Жители Свердловской области, которые захотят поставить себе платную прививку от коронавируса, не смогут этого сделать. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.
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Напомним, на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев поручил начать тестовый этап записи свердловчан, которые захотят сделать прививку от COVID-19. У многих возник вопрос – можно ли поставить вакцину за деньги, чтобы не ждать своей очереди.

Как заявил Креков на брифинге в пятницу, это абсолютно исключено.

"Прививки бесплатные. Мы не имеем права брать деньги за их постановку. Другое дело, что платным может быть анализ на антитела в той ситуации, когда желающий поставить прививку не является врачом, учителем или социальным работником", - пояснил вице-губернатор.

По его словам, запись желающих проводится по телефону 122.

"Те, кто был записан в первые дни, уже привиты. В общей сложности к настоящему моменту мы получили чуть больше 9 тысяч доз вакцин. Она продолжает поступать, ближайшие партии будут в начале января. Это будут уже не тысячные, а 10-тысячные поставки. А в феврале разовые поставки могут достичь уже 100 тысяч и более", - добавил Павел Креков.

Ранее сообщалось, что вакцинация жителей Свердловской области от COVID-19 будет продолжаться три месяца. При этом свердловчанам, поставившим такую прививку, придется не пить алкоголь как можно дольше.

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Свердловчане не смогут поставить платную прививку от коронавируса

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Теги: прививка, Креков, вакцина, Свердловская область



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