В Свердловской области начинается запись всех желающих поставить прививку от COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативному штабу подготовить тестовый этап записи уральцев, которые хотят сделать себе прививку от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на Средний Урал поступило уже 3,1 тысячи доз вакцины "Спутник V", в ближайшие дни ожидается еще партия препарата. В первую очередь прививки ставят медицинским работникам, в приоритетных группах значатся воспитатели и учителя, а также сотрудники правоохранительных органов.

Поскольку регион рассчитывает уже в первые месяцы нового года получить объем вакцины, достаточный для старта процесса прививочной кампании для всех желающих, минздрав Свердловской области запускает тестовый этап записи на вакцинацию.

"Для этого надо позвонить на "горячую линию" по ковиду на номер 122 и назвать свой адрес, вам подскажут, где находится пункт вакцинации. В январе-марте мы ожидаем большие поставки вакцины. Надеюсь, что ее хватит на всех желающих", - заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков развеял страхи уральцев о нехватке препаратов от COVID-19.