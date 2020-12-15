15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Вакцины хватит на всех. Креков развеял страхи свердловчан о нехватке препаратов от COVID-19

Замгубернатора Павел Креков развеял опасения жителей Свердловской области о нехватке вакцины от COVID-19. При этом он подтвердил, что на данный момент желающих привиться значительно больше, чем самих доз, однако ситуация находится под полным контролем.

"У нас на базе вакцинации есть два списка: первый – кто уже записан на вакцинацию (первичные), а второй – на замену (желающие), если в первом списке будут обнаружены люди с антителами, которым не нужна вакцина. В некоторых случаях этот показатель достигает 30%", - сообщил Креков.

На данный момент вакцинация проходит среди медработников, а также сотрудников учебных и воспитательных учреждений, однако массовая вакцинация не заставит долго ждать. По словам замгубернатора, все будет зависеть от темпов поступления препарата в регион, но прививочная кампания против COVID-19 для остальных жителей области может начаться уже в январе.

"От каждой поставки дозы мы будет определять часть доз для всех желающих. Возможно, будет объявлены списки желающих. Но об этом речь будет идти, когда вакцина будет поступать десятками, а то и сотнями тысяч доз", - сообщил Креков.

Он также отметил, что на сегодняшнем совещании во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, было объявлено о перевыполнении плана по производству covid-вакцин и вероятности того, что поставка препарата в регионы значительно увеличится.

Прививки будут ставить бесплатно: все расходы на себя берет государство. Никаких результатов анализа, кроме теста на наличие антител, для вакцинации не нужно. При этом сам тест можно принести из платной лаборатории, в которой он сдавался ранее. В ином случае он будет проводиться за счет учреждения, которые проводит вакцинацию. До этого человек пройдет обследование с медиком, чтобы выявить противопоказания, в том числе и хронические заболевания, которые могут помешать поставить прививку.

"Что касается лиц 65+. Если память не изменяет, 26 декабря изменится инструкция для вакцины Спутник V, будут сняты ограничения. У вакцины от "Вектора" таких ограничений нет", - заключил Павел Креков.

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Вакцины хватит на всех. Креков развеял страхи свердловчан о нехватке препаратов от COVID-19

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Теги: Павел Креков, коронавирус, вакцинация



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