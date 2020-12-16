16 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Виктор Горсков (2020) | Фото: Виктор Горсков

Пенсионер из Екатеринбурга, которого могли заразить ВИЧ в местной больнице, записал видеообращение к Путину

Супружеская пара из Екатеринбурга Светлана и Виктор Горсковы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в их непростой ситуации.

Напомним, что в апреле пенсионер лег в ЦГКБ №1, где его дважды прооперировали. После вспышки коронавирусной инфекции в медучреждении, Виктор Горсков оказался в числе зараженных COVID-19 и был переведен в больницу в Верхней Пышме. И только в конце июня мужчина узнал о том, что инфицирован ВИЧ.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы Светлана и Виктор Горсковы из Екатеринбурга уверены, что в одном из региональных медучреждений моего мужа заразили ВИЧ и гепатитом С. Подозрения падают на ЦГКБ №1, где 4 апреля ему проводили операцию. Позже было массовое заражение больных COVID-19, в том числе и мой муж, еще позже, заражен пневмонией. В июне узнали о заражении ВИЧ и гепатитом С", - говорится в видеообращении.

Помимо этого, в истории всплыли новые факты. Согласно собственному расследованию городского СПИД-центра, вместе с Виктором Горсковым в ЦГКБ №1 с 3 по 4 апреля в экстренном порядке оперировалось сразу 10 человек с ВИЧ-инфекцией, четыре из которых – первичные (недавно зараженные). Об этом Светлане Горсковой рассказала врач-эпидемиолог СПИД-центра, которой больница и предоставила данные о пациентах. После врач сверилась со списком СПИД-центра, в котором уже были знакомые фамилии, а также обзвонила оставшихся пациентов и пригласила их для сдачи теста на ВИЧ.

"В ноябре назначили препараты от ВИЧ, которые дают осложнения. Необходимы еще операции, но ни один хирург не берется за это. Получается замкнутый круг. Мой муж медленно умирает. Просим Вас помочь восстановить справедливость, помочь моему мужу и спасти город от халатности екатеринбургских врачей", - заключила Горскова.

Напомним, что прокуратура Екатеринбурга направила министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову сообщение о предположительном заражении пенсионера Виктора Горскова ВИЧ и гепатитом С в ЦГКБ №1. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

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Пенсионер из Екатеринбурга, которого могли заразить ВИЧ в местной больнице, записал видеообращение к Путину

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Теги: Горсков, пенсионер, ВИЧ, Гепатит С, СПИД-центр, обращение к президенту



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