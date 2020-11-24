Пенсионера из Екатеринбурга, которого медики могли заразить ВИЧ, вынуждают принимать препараты с противопоказаниями

Пенсионеру из Екатеринбурга Виктору Горскову, которого, предположительно, в медучреждении заразили ВИЧ и гепатитом С, выписали препараты от ВИЧ, негативно сказывающиеся на его здоровье. Еще в августе заведующая ГБУЗ ОЦ СПИД Елена Рямова выписала противопоказание к их приему из-за проблем с печенью.

Решение прописать Горскову соответствующие препараты врач-инфекционист СПИД-центра объяснила тем, что с августа "печеночные ферменты пришли в норму", что является благоприятными условиями для лечения ВИЧ. Однако супружеская чета считает, что дело далеко не в стабилизации состояния пенсионера, а в проверке местных медучреждений сотрудниками СКР по делу Виктора Горскова.

По словам Светланы (жены Горскова), врачи СПИД-центра буквально вынуждали ее мужа начать принимать препараты, при этом не отрицая, что они противопоказаны при почечной недостаточности и могут негативно сказаться на печени, вернув показатели ферментов к прежнему плачевному состоянию.

"Есть вероятность того, что может быть нарастание печеночных ферментов, потому что на фоне нашей терапии, особенно учитывая то, что есть проблемы со стороны печени, касательно гепатитов и прочего. Соответственно, может быть обострение хронических болячек на фоне терапии", - пояснила врач на записи, предоставленной Накануне.RU Светланой Горсковой.

При этом врач отметила, что все препараты так или иначе влияют на печень или почки, поскольку именно через них организм и фильтрует все вредные вещества. В связи с этим подбираются именно те, которые в наименьшей степени отразятся на состоянии пациента. Сейчас же определить каким образом организм пенсионера отреагирует на лечение не представляется возможным.

К сожалению, на деле все выглядит не так оптимистично. Изначально заведующая центра заявляла об индивидуальном подборе препаратов для Горскова, но в итоге ему прописали стандартный набор для лечения ВИЧ. Также врач сказала обратиться к ней в случае побочных эффектов, коими она назвала сыпь и тошноту. Увы, выписанные препараты вызвали куда большие последствия.

"У него появились симптомы механической желтухи, что впоследствии подтвердили и в СПИД-центре: белки глаз желтые, налет на языке и лицо желто-коричневого цвета, будто после солярия. От таблеток сильные головные боли, словно кувалдой бьют по голове. Одышка, горение в брюшной полости, хотя нам и сказали, что это не от препаратов. У Виктора появились на спине и язвы, вызывающие сильный зуд. Все простыни и наволочка постоянно в крови. Нам сказали принимать противоаллергенные, но и принимать их на постоянной основе тоже нельзя. По итогу мы пришли к врачу спустя две недели, а не месяц, как она и говорила, однако получили в ответ равнодушное: "Ну, я же вас предупреждала", - рассказывает Светлана.

На этом посещение СПИД-центра Горсковыми не закончилось. Их пригласили к юристу медучреждения, которая занялась расследованием вопроса о заражении пенсионера. Из этого разговора супружеская пара отметила для себя несколько интересных, но местами странных моментов. Так, например, ответ ЦГКБ №1, на которую и падают все подозрения в заражении ВИЧ и гепатитом С, помимо отсутствия анализов на ВИЧ, также информирует о взятии анализа на COVID-19 вечером 26 апреля. Однако сам Виктор Горсков еще ночью 25 апреля был перевезен в инфекционное отделение в Верхней Пышме. Не совпадает данный ответ и с тем, которые предоставили юристу СПИД-центра.

"Мы пока разбирались с документами, Витя сидит и тут же задает вопрос, было ли переливание крови и могли ли эту часть просто удалить из его медицинской истории болезни? На что ему юрист, не врач, твердо заявляет, что переливание ему не делали. Но как так, если абсолютно два разных врача-хирурга, которые даже не связаны никак друг с другом, говорят, что при такой операции переливание быть должно, а здесь нам говорят – нет. Не только Куринный, нам об этом еще сказал бывший военный врач-хирург Олег Оленник, который сейчас работает терапевтом в поликлинике №3 на ЖБИ. Тогда юрист просто ушла от этой темы", - рассказывает Светлана.

Странно и то, что супругам не разрешили ознакомиться с результатами анализов и общей документацией по истории болезни даже в присутствии юриста. На данном этапе ЦГКБ №1 предоставили юристу сведения обо всех своих пациентах, находившихся в медучреждении в предполагаемый период заражения Горскова ВИЧ, гепатитом С и COVID-19. В дальнейшем эти люди будут приглашаться для сдачи анализа на ВИЧ.

Общее расследование может продлиться до трех месяцев, однако пенсионер не уверен, что сможет дожить. Пока врач предложила Горскову проконтролировать биохимию в динамике. Таким образом можно отследить, как препараты против ВИЧ влияют на печень и почки. На данный момент пенсионер не видит другого выхода, кроме как продолжать лечиться от ВИЧ и терпеть последствия, однако в случае, если биохимия покажет ухудшение состояния печени, Горсков намерен отказаться от препаратов, как отказался и от таблеток для лечения печени, которые практически и убили его почки.