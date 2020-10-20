СКР и Минздрав просят разобраться в истории уральца, которого врачи могли заразить ВИЧ и COVID-19

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин направил запросы на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В них он попросил обратить внимание на факты, изложенные в публикации Накануне.RU.

Напомним, речь идет о материале Полины Борисенко "Ковид все спишет? Пенсионер МВД заявляет, что его заразили ВИЧ в уральской больнице". В нем рассказывается о 67-летнем жителе Екатеринбурга Викторе Горскове, который считает, что врачи заразили его ВИЧ, гепатитом С и COVID-19. Пенсионер узнал о страшных диагнозах после того, как в апреле перенес тяжелую операцию на печени.

За полгода скитаний по больницам состояние мужчины резко ухудшилось. При этом Горсков является ветераном ГУФСИН и заслуженным работником правоохранительных органов.

Узнав об этой ситуации, Дмитрий Ионин направил депутатские запросы на имя Александра Бастрыкина и Михаила Мурашко.

"Считаю, что доводы, указанные в публикации, заслуживают особого внимания и тщательной проверки. Прошу вас взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в обращении заявителя. В случае их подтверждения прошу принять необходимые меры реагирования, в том числе привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в обращениях парламентария.

О реакции Минздрава и СКР на данные запросы пока неизвестно. Накануне.RU продолжит следить за развитием ситуации.