СКР и Минздрав просят разобраться в истории уральца, которого врачи могли заразить ВИЧ и COVID-19

20 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России Москва
Виктор Горсков (2020) | Фото: Виктор Горсков

СКР и Минздрав просят разобраться в истории уральца, которого врачи могли заразить ВИЧ и COVID-19

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин направил запросы на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В них он попросил обратить внимание на факты, изложенные в публикации Накануне.RU.

Напомним, речь идет о материале Полины Борисенко "Ковид все спишет? Пенсионер МВД заявляет, что его заразили ВИЧ в уральской больнице". В нем рассказывается о 67-летнем жителе Екатеринбурга Викторе Горскове, который считает, что врачи заразили его ВИЧ, гепатитом С и COVID-19. Пенсионер узнал о страшных диагнозах после того, как в апреле перенес тяжелую операцию на печени.

За полгода скитаний по больницам состояние мужчины резко ухудшилось. При этом Горсков является ветераном ГУФСИН и заслуженным работником правоохранительных органов.

Виктор Горсков, документ(2020)|Фото: Виктор Горсков

Узнав об этой ситуации, Дмитрий Ионин направил депутатские запросы на имя Александра Бастрыкина и Михаила Мурашко.

"Считаю, что доводы, указанные в публикации, заслуживают особого внимания и тщательной проверки. Прошу вас взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в обращении заявителя. В случае их подтверждения прошу принять необходимые меры реагирования, в том числе привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в обращениях парламентария.

О реакции Минздрава и СКР на данные запросы пока неизвестно. Накануне.RU продолжит следить за развитием ситуации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР и Минздрав просят разобраться в истории уральца, которого врачи могли заразить ВИЧ и COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсионер, ВИЧ, Минздрав, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети