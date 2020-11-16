16 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Андрей Карлов (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Прокуратура перенаправила в минздрав материалы о заражении пенсионера ВИЧ и гепатитом С

Прокуратура Екатеринбурга направила министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову сообщение о предположительном заражении пенсионера Виктора Горскова ВИЧ и гепатитом С в ЦГКБ №1.

"Направляю вам по подведомственности для рассмотрения по существу обращение Горсковой С.И., содержащее доводы о возможном нарушении законодательства о здравоохранении. При наличии оснований, примите меры к устранению нарушений", - сообщается в документе.

(2020)|Фото: Светлана Горскова

Помимо этого, для организации рассмотрения, обращение направлено также прокурору Октябрьского района Екатеринбурга Игорю Корелову.

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Прокуратура перенаправила в минздрав материалы о заражении пенсионера ВИЧ и гепатитом С

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Теги: ВИЧ, гепатит С, коронавирус, Горсков Виктор, прокуратура, Андрей Карлов, ЦГКБ №1, Екатеринбург



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