Прокуратура перенаправила в минздрав материалы о заражении пенсионера ВИЧ и гепатитом С

Прокуратура Екатеринбурга направила министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову сообщение о предположительном заражении пенсионера Виктора Горскова ВИЧ и гепатитом С в ЦГКБ №1.

"Направляю вам по подведомственности для рассмотрения по существу обращение Горсковой С.И., содержащее доводы о возможном нарушении законодательства о здравоохранении. При наличии оснований, примите меры к устранению нарушений", - сообщается в документе.

Помимо этого, для организации рассмотрения, обращение направлено также прокурору Октябрьского района Екатеринбурга Игорю Корелову.