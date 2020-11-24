Черчесов считает, что невызов в сборную пошел на пользу Дзюбе

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов считает, что капитану команды Артему Дзюбе пошел на пользу невызов на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Дзюбу открепили от сборной после скандала с видеозаписью, попавшей в сеть, на которой форвард занимается онанизмом и снимает себя на сотовый телефон.

"Думаю, что эта пауза пошла ему на пользу, а принес бы он пользу нашей сборной - далеко не факт", - цитирует Черчесова ТАСС.

Сборная России сыграла вничью с молдаванами (0:0) и уступила командам Турции (2:3) и Сербии (0:5) в матчах Лиги наций. Россияне заняли второе место в группе и не смогли подняться в высший дивизион турнира.