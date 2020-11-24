Черчесов считает, что невызов в сборную пошел на пользу Дзюбе

24 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России Москва
Станислав Черчесов (2020) | Фото: instagram.com/stanislav.cherchesov.official

Черчесов считает, что невызов в сборную пошел на пользу Дзюбе

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов считает, что капитану команды Артему Дзюбе пошел на пользу невызов на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Дзюбу открепили от сборной после скандала с видеозаписью, попавшей в сеть, на которой форвард занимается онанизмом и снимает себя на сотовый телефон.
Читайте также:

"Думаю, что эта пауза пошла ему на пользу, а принес бы он пользу нашей сборной - далеко не факт", - цитирует Черчесова ТАСС.

Сборная России сыграла вничью с молдаванами (0:0) и уступила командам Турции (2:3) и Сербии (0:5) в матчах Лиги наций. Россияне заняли второе место в группе и не смогли подняться в высший дивизион турнира.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Черчесов считает, что невызов в сборную пошел на пользу Дзюбе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Артем Дзюба, компрометирующее видео



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2020 03:00 Мск Черчесов: Дзюба может вернуться в сборную весной
Ранее 14.11.2020 11:53 Мск Быстров о вымогательстве у Дзюбы: Слишком много просили, нужно было поменьше
Ранее 13.11.2020 12:55 Мск Дзюбу шантажировали интимным видео и вымогали $5 млн
Ранее 12.11.2020 00:13 Мск За Дзюбу? Самолет "Победы" нарисовал в небе фаллос
Ранее 09.11.2020 08:17 Мск "Я совершаю ошибки": Дзюба записал видеообращение к поклонникам
Ранее 08.11.2020 19:05 Мск Болельщики "Зенита" вывесили нравоучительный баннер после истории с Дзюбой
Ранее 08.11.2020 14:32 Мск Дзюбу не позвали на сборы после слива компрометирующего видео

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети