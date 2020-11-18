Черчесов: Дзюба может вернуться в сборную весной

Главный тренер российской соборной по футболу Станислав Черчесов сообщил, что не увольнял нападающего Артема Дзюбу.

Он дал спортсмену время "прийти в себя". "Пройдет время. Все успокоятся, все, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение", - сказал Черчесов, сообщает "Матч-ТВ".

Ранее в Сети появилась интимная запись с участием Дзюбы. После поднявшегося скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что Артем пропустит ноябрьские игры национальной команды.

У Дзюбы якобы вымогали 5 млн долларов, чтобы в интернете не появилось интимное видео с его участием. Форвард отказался платить из-за того, что сумма была слишком большой. При этом не было никаких гарантий, что запись все равно не окажется в Сети.