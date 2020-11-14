14 Ноября 2020
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Спорт В России
владимир быстров зенит (2009) | Фото:fc-zenit.ru

Быстров о вымогательстве у Дзюбы: Слишком много просили, нужно было поменьше

Известный в прошлом футболист, бывший игрок питерского "Зенита" и московского "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о ситуации с вымогательством у нападающего сборной России Артема Дзюбы.
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Напомним, у Дзюбы якобы вымогали 5 млн долларов, чтобы в интернете не появилось интимное видео с его участием. Форвард отказался платить из-за того, что сумма была слишком большой. При этом не было никаких гарантий, что запись все равно не окажется в Сети.

Владимир Быстров посоветовал пригласить самого Артема Дзюбу в студию и спросить о ситуации, которая с ним произошла.

"Мы можем только судить со стороны, и то это неофициальная информация. Если и впрямь просили, то много слишком просили. Нужно было поменьше просить", - цитирует экс-футболиста "Матч ТВ".

Также Быстров отметил, что избежать подобного можно, если не хранить личные видео в своем телефоне.

Ранее в Сети появилась интимная запись с участием Дзюбы. После поднявшегося скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что Артем пропустит ноябрьские игры национальной команды.

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Быстров о вымогательстве у Дзюбы: Слишком много просили, нужно было поменьше

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Теги: Дзюба, Быстров, вымогательство, видео



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