13 Ноября 2020
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Общество В России
Артем Дзюба (2013) | Фото:itar-tass.com

СМИ: Дзюбу шантажировали интимным видео и вымогали пять миллионов долларов

У форварда ФК "Зенит" Артема Дзюбы вымогали 5 млн долларов, чтобы в интернете не появилось интимное видео с его участием, передает "Фонтанка".

Дзюба отказался заплатить из-за того, что сумма оказалась слишком большой. Также не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в Сети.

По данным издания, информацию о вымогательстве изучают в центральном аппарате ФСБ. Якобы личность преступника известна и спортсмену, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с вымогателем и записал с ним разговор на аудио.

Напомним, ранее в сети появилось интимное видео футболиста. Оно не предназначалось широкой публике – у члена сборной России взломали телефон и похитили личные файлы. Позже Дзюба записал видеообращение к подписчикам в Instagram.

После этого скандала главный тренер сборной команды Станислав Черчесов объявил, что Дзюба пропустит ноябрьские игры команды. Тренер "Зенита" Сергей Семак отстранять футболиста не стал, но передал его капитанскую повязку другому игроку.

Футбольные фанаты и пользователи, поклонники Дзюбы разделились: одни начали травить спортсмена и даже на матче с "Краснодаром" выкрикивали обидные кричалки. Другие, в том числе и некоторые звезды, поддержали Дзюбу.

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СМИ: Дзюбу шантажировали интимным видео и вымогали пять миллионов долларов

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Теги: артем дзюба, интимное видео



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