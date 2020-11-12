За Дзюбу? Самолет "Победы" нарисовал в небе фаллос

12 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

За Дзюбу? Самолет "Победы" нарисовал в небе фаллос

Лайнеры авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, при подлете к воздушной гавани столицы Урала нарисовал следом радара фаллический символ.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, таким образом пилот выразил поддержку футболисту "Зенита" Артему Дзюбе, который ранее попал в секс-скандал из-за снятого им видео.

За полчаса пилот-художник налетал на 60 тыс. руб. Из-за фаллоса в небе самолет приземлился с 20-минутным опозданием, сообщает телеканал "360".

Напомним, в Сети появилось интимное видео футболиста. Оно не предназначалось широкой публике – по последним данным, у члена сборной России взломали телефон и похитили личные файлы.

Позже Дзюба записал видеообращение к подписчикам в Instagram.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За Дзюбу? Самолет "Победы" нарисовал в небе фаллос

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дзюба, самолет, Победа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.11.2020 08:17 Мск "Я совершаю ошибки": Дзюба записал видеообращение к поклонникам
Ранее 08.11.2020 19:05 Мск Болельщики "Зенита" вывесили нравоучительный баннер после истории с Дзюбой
Ранее 08.11.2020 14:32 Мск Дзюбу не позвали на сборы после слива компрометирующего видео

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети