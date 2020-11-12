За Дзюбу? Самолет "Победы" нарисовал в небе фаллос

Лайнеры авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, при подлете к воздушной гавани столицы Урала нарисовал следом радара фаллический символ.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, таким образом пилот выразил поддержку футболисту "Зенита" Артему Дзюбе, который ранее попал в секс-скандал из-за снятого им видео.

За полчаса пилот-художник налетал на 60 тыс. руб. Из-за фаллоса в небе самолет приземлился с 20-минутным опозданием, сообщает телеканал "360".

Напомним, в Сети появилось интимное видео футболиста. Оно не предназначалось широкой публике – по последним данным, у члена сборной России взломали телефон и похитили личные файлы.

Позже Дзюба записал видеообращение к подписчикам в Instagram.