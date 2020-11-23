Шептий: "Умное голосование" в Екатеринбурге провалилось

Секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий прокомментировал использование так называемого "умного голосования" на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу.

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Напомним, в округе №3 победу одержал Антон Швалев, а в округе №9 – Виталий Чачин. Оба являются представителями "ЕР" и считаются креатурами бизнесмена – владельца "Мотива" Виталия Кочеткова, близкого к губернатору Евгению Куйвашеву.

Как заявил Шептий на сегодняшней пресс-конференции, то голосование, которое организует несистемная оппозиция, направляя в адрес любого из кандидатов не от "Единой России" своих сторонников, провалилось.

"Попытки его организовать действительно были, такая информация у нас была. Но ожидания у тех организаторов, кто этим занимался, а основная работа была проведена онлайн – они у них точно рухнули", - отметил секретарь.

Он добавил, что в Екатеринбурге такой вариант голосования не прошел.

"Ккандидат, в адрес которого пытались собрать голоса тех людей, которые были голосовать хоть за кого, только не за кандидата от нашей партии – эта попытка провалилась. Мы это видим по итогам, которые уже "на табло", - заключил Виктор Шептий.

Напомним, также секретарь свердловской "ЕР" отверг использование на довыборах административного ресурса.