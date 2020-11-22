"День прошёл спокойно, явка - 10%". В Екатеринбурге на довыборах в думу начался подсчёт голосов

Избирательная комиссия Екатеринбурга оценила ход голосования на довыборах в думу. По словам её главы Вадима Антошина, "день прошёл спокойно", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"День голосования прошёл спокойно, без подтвердившихся нарушений. При этом жители двух округов продемонстрировали довольно высокий интерес к завершающейся кампании. Муниципальные депутаты – наиболее близкий горожанину уровень власти. Вполне естественно, что избиратели Верх-Исетского и Ленинского районов мегаполиса желают иметь ответственных и квалифицированных представителей в городской думе. В ближайшие часы станет ясно, в чью пользу отдали свои голоса горожане", - цитирует пресс-служба комиссии Антошина.

Общая явка избирателей в обоих округах, по предварительным данным, составила порядка 10%. Избирательные комиссии начинают подсчёт голосов.