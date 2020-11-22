В Екатеринбурге пресекли скупку голосов на довыборах

В Екатеринбурге возле одной из участковых избирательных комиссий предотвращена скупка голосов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Возле УИК 1506 пресекли скупку голосов. Скупщики успели брызнуть баллончиком в местного жителя", - написал в своём Facebook кандидат в депутаты Владислав Постников.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Сегодня горожане выберут их преемников. В каждом из округов представлено по пять кандидатур. Всего по одномандатному округу №3 планировалось изготовить 38 тыс. бюллетеней, а по округу №9 – 42 тыс.