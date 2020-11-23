"Эти мифы уже надо забывать": в "Единой России" отвергли административный ресурс на довыборах в ЕГД

Кампания по довыборам в Екатеринбургскую городскую думу со стороны "Единой России" прошла чисто. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

Напомним, в округе №3 победу одержал Антон Швалев, в округе №9 – Виталий Чачин. Оба являются представителями "ЕР".

"Те жалобы, которые поступали, мы каждую с членами комиссии отрабатывали и смотрели. Нет ни одного нарушения. Избирательная комиссия сегодня утром приняла постановление, подвела итоги. Нарушений – ноль. Да, были обращения и жалобы, мы готовы их прокомментировать. Но если и были какие-то – то не в отношении наших кандидатов", - заявил Виктор Шептий.

По его словам, другие кандидаты подвергали друг друга критике, проверкам и обращениям, в том числе в правоохранительные органы.

"Счет на табло. Тот уровень готовности партии "Единая Россия" вести выборы в любых условиях, в любом формате, еще раз подтвержден", - отметил секретарь, добавив, что на довыборах "была высокая конкуренция".

Также Шептий отверг использование на довыборах административного ресурса.

"Для кого-то эта фраза стала уже дежурной – раз "Единая Россия", то обязательно должен быть административный ресурс. На самом деле, эти мифы потихоньку уже надо забывать. Я как практик вам скажу, что если бы кто-то по тем описанным схемам пытался действовать и приводить трудовые коллективы или представителей бюджетной сферы – я не знаю, какой бы был результат. Потому что голосование реально тайное. Здесь вопросы мобилизации связаны все-таки с безопасностью людей", - заявил он.

Напомним, Швалев и Чачин считаются креатурами бизнесмена – владельца компании "Мотив" Виталия Кочеткова, близкого к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Примечательно, что раньше эти выдвиженцы участвовали в выборах от партии "Справедливая Россия".