Явка на довыборах в гордуму Екатеринбурга подходит к 6,5%

Опубликованы новые данные по явке на довыборах в думу Екатеринбурга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным системы "ГАС выборы" на 12.00, проголосовать пришли 6,42% избирателей .

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Сегодня горожане выберут их преемников. В каждом из округов представлено по пять кандидатур. Всего по одномандатному округу №3 планировалось изготовить 38 тыс. бюллетеней, а по округу №9 – 42 тыс.