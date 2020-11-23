На довыборах в гордуму Екатеринбурга победили представители "Единой России"

В Екатеринбурге подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутатов городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и №9. Как передает корреспондент Накануне.RU, победу одержали представители "Единой России".

Как сообщается на сайте избирательной комиссии Свердловской области, по округу №3 больше всех голосов набрал Антон Швалев от "ЕР" – его поддержали 1 тыс. 451 избиратель. Второе место у Владислава Постникова ("Яблоко") – за него отдали голоса 1 тыс. 71 человек. Далее идут Ольга Прожерина от КПРФ (1028), Оксана Иванова от "Справедливой России" (1013) и Александр Каптюг от ЛДПР (354).

По округу №9 победу одержал единоросс Виталий Чачин, набравший 2 тыс. 400 голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Виталий Ряписов – у него 1 тыс. 512 голосов избирателей. После них идут Дмитрий Трынов от партии "Яблоко" (865), Александр Смолин от "СР" (632) и Евгений Луконин от ЛДПР (411).

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). В воскресенье горожане выбирали их преемников.

В каждом из округов было представлено по пять кандидатур. Явка на довыборах составила всего 10%.