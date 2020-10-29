Избирком Екатеринбурга утвердил тексты избирательных бюллетеней на довыборах в гордуму

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила тексты избирательных бюллетеней для предстоящих дополнительных выборов депутатов городской думы, которые состоятся в ноябре этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в бюллетени по одномандатным избирательным округам №3 и №9 внесены сведения о зарегистрированных кандидатах. В каждом из округов представлено по пять кандидатур. Также комиссия рассмотрела вопросы о распределении бюллетеней. На каждый участок будет передано не менее 70% от численности избирателей на соответствующей территории.

Всего по одномандатному округу №3 планируется изготовить 38 тысяч бюллетеней, а по округу №9 – 42 тысячи. Первая часть тиража поступит на участки до начала досрочного голосования, которое стартует 11 ноября.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Дополнительные выборы назначены на 22 ноября.