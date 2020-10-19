Избирком оставил 10 кандидатов на довыборы в городскую думу Екатеринбурга

Избирком Екатеринбурга завершил регистрацию кандидатов на довыборах в городскую думу. Определились участники кампании по одномандатным округам №3 и №9.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, из 23 первоначально выдвинутых кандидатов зарегистрировано 10 претендентов на мандаты: по пять в каждом из избирательных округов. По округу №3 в бюллетень для голосования планируется включить в алфавитном порядке Оксану Иванову ("Справедливая Россия"), Александра Каптюга (ЛДПР), Владислава Постникова ("Яблоко"), Ольгу Прожерину (КПРФ) и Антона Швалева ("Единая Россия").

По округу №9 продолжают кампанию Евгений Луконин (ЛДПР), Виталий Ряписов (КПРФ), Александр Смолин ("Справедливая Россия"), Дмитрий Трынов ("Яблоко") и Виталий Чачин ("Единая Россия").

Как отметили в мэрии, большинство кандидатов ранее баллотировались на различных выборах, а трое избирались в составы представительных органов.

Напомним, в августе Екатеринбургская дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Дополнительные выборы назначены на 22 ноября 2020 года.