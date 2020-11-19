Симоньян: Слишком мягкое отношение к информационной безопасности может привести к катастрофе

В Общественной палате (ОП) РФ состоялся круглый стол на тему "Борьба за свободу слова в Сети: цензурирование российских СМИ как элемент геополитики". Обсуждались вопросы, что делать с цензурой и блокировкой российских СМИ западными интернет-платформами, когда на территории России блокируются российские же СМИ.

По подсчетам экспертов, за последние годы было заблокировано более 200 аккаунтов, распространяющих общественно значимую для россиян информацию, сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по защите информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что изначально у властей было слишком мягкое отношение к информационной безопасности государства, и это может привести к катастрофе.

"20 лет назад мы пребывали в иллюзии, что интернет - это место всеобщей свободы, сейчас же гиганты ИТ-рынка продвигают свою политику совершенно открыто", - сказала она.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что время, когда с мировыми ИТ-компаниями можно было выстраивать диалог, прошло.

На заседании снова была повторена идея, чтобы иностранные ИT-компании, которые работают в России, были вынуждены открывать свои официальные представительства в России и выполняли все требования российского законодательства.

Зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков указал, что меры противодействия цензуре зарубежных интернет-платформ нужно принимать в оперативном порядке, учитывая политическую насыщенность 2021 года.

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.

Напомним, в последние месяцы принадлежащий Google YouTube удалил каналы News-Front, Anna News и "Крым24", PolitRussia, Федерального агентства новостей и "Царьграда", набравшего миллионную аудиторию, за то, что они продвигали "неправильную" для Запада повестку дня. Также были удалены аккаунты ряда общественных деятелей, занимающих патриотическую позицию.