19 Ноября 2020
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Политика В России
(2011) | Фото: canoe.ca

Симоньян: Слишком мягкое отношение к информационной безопасности может привести к катастрофе

В Общественной палате (ОП) РФ состоялся круглый стол на тему "Борьба за свободу слова в Сети: цензурирование российских СМИ как элемент геополитики". Обсуждались вопросы, что делать с цензурой и блокировкой российских СМИ западными интернет-платформами, когда на территории России блокируются российские же СМИ.
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По подсчетам экспертов, за последние годы было заблокировано более 200 аккаунтов, распространяющих общественно значимую для россиян информацию, сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по защите информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что изначально у властей было слишком мягкое отношение к информационной безопасности государства, и это может привести к катастрофе.

"20 лет назад мы пребывали в иллюзии, что интернет - это место всеобщей свободы, сейчас же гиганты ИТ-рынка продвигают свою политику совершенно открыто", - сказала она.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что время, когда с мировыми ИТ-компаниями можно было выстраивать диалог, прошло.

На заседании снова была повторена идея, чтобы иностранные ИT-компании, которые работают в России, были вынуждены открывать свои официальные представительства в России и выполняли все требования российского законодательства.

Зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков указал, что меры противодействия цензуре зарубежных интернет-платформ нужно принимать в оперативном порядке, учитывая политическую насыщенность 2021 года.

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.

Напомним, в последние месяцы принадлежащий Google YouTube удалил каналы News-Front, Anna News и "Крым24", PolitRussia, Федерального агентства новостей и "Царьграда", набравшего миллионную аудиторию, за то, что они продвигали "неправильную" для Запада повестку дня. Также были удалены аккаунты ряда общественных деятелей, занимающих патриотическую позицию.

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Симоньян: Слишком мягкое отношение к информационной безопасности может привести к катастрофе

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Теги: общественная палата, интернет, СМИ цензура



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